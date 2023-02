Zahl der Todesopfer in Neuseeland nach Zyklon "Gabrielle" auf acht gestiegen

Nach dem Tropensturm "Gabrielle" ist die Zahl der Toten in Neuseeland auf acht gestiegen. Angesichts der großen Zahl an Vermissten müsse damit gerechnet werden, dass in den kommenden Tagen weitere Leichen geborgen werden, sagte Regierungsschef Chris Hipkins am Freitag. Nach Polizeiangaben gelten noch 4500 Menschen als vermisst.