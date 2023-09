Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Marokko auf mehr als 2600 gestiegen

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer nach jüngsten Behördenangaben auf mindestens 2681 Menschen gestiegen. Wie das marokkanische Innenministerium am Montag mitteilte, wurden bislang zudem 2501 Menschen gezählt, die beim schwersten je in Marokko gemessenen Erdstoß verletzt wurden.

Das Erdbeben hatte das nordafrikanische Land in der Nacht zum Samstag erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,8 an, marokkanische Experten mit 7,0. Das Epizentrum lag rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch in der Provinz Al-Haouz. Dörfer in den umliegenden Bergen wurden dem Erdboden gleich gemacht.