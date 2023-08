Zahl der Todesopfer nach Hausbrand in Johannesburg steigt auf 63

Nach dem Feuer in einem fünfstöckigen Gebäude in der südafrikanischen Metropole Johannesburg ist die Zahl der Todesopfer auf 63 gestiegen. "Wir haben jetzt 63 Todesfälle und 43 verletzte Menschen", sagte der Sprecher des Rettungsdienstes, Robert Mulaudzi am Donnerstag. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten demnach noch an.