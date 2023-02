Zahl der Toten in der Türkei auf mehr als 5400 gestiegen

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer in der Türkei auf mehr als 5400 gestiegen. Wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte, wurden in der Türkei bis Dienstagabend 5434 Todesopfer geborgen. In Syrien betrug die Opferzahl 1712. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 7100.