Zahl der Toten nach Explosion in chinesischem Gaswerk steigt auf zehn

Nach der schweren Explosion in einem Gaswerk in Zentralchina ist die Zahl der Toten auf zehn gestiegen. Der staatliche Sender CCTV berichtete am Samstag, 19 Menschen seien bei dem Unglück in der Provinz Henan schwer verletzt worden. Fünf Menschen werden demnach noch vermisst.

Durch die Explosion in der Fabrik zur Kohlevergasung waren am späten Freitagnachmittag in einem Umkreis von drei Kilometern Fenster und Türen zerborsten. Der Betrieb des Werks wurde sofort eingestellt.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

Im März waren bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in der östlichen Provinz Jiangsu 78 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Bei einem der bislang schwersten Industrieunfälle in China waren 2015 bei der Explosion von Chemikalien in der Hafenstadt Tianjin mindestens 165 Menschen ums Leben gekommen.