Zahl der Versuchstiere in Deutschland sinkt leicht

In Deutschland gibt es weniger Versuchstiere: Die Zahl der Tiere, die bei Tierversuchen eingesetzt werden, sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Das Ministerium arbeitet demnach "ambitioniert" daran, Tierversuche soweit wie möglich zu reduzieren.