Zahl der Wohngeldbezieher deutlich gesunken

Die Zahl der Wohngeld beziehenden Haushalte in Deutschland hat sich spürbar verringert. Am Jahresende 2017 bezogen rund 592.000 Haushalte die für einkommensschwächere Haushalte gedachte Sozialleistung, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Dies waren demnach 6,2 Prozent weniger als im Jahr 2016. Damit erhielten zuletzt 1,4 Prozent aller privaten Haushalte diese Leistung, 2016 waren es 1,5 Prozent der Haushalte gewesen.

In Mecklenburg-Vorpommern waren die privaten Haushalte mit einem Anteil von drei Prozent am häufigsten auf Wohngeld angewiesen, am seltensten in Bayern mit einem Anteil von 0,8 Prozent. Die Zahl der Wohngeldberechtigten war seit dem Jahr 2010 stetig gesunken, im Jahr 2016 gab es allerdings einen zwischenzeitlichen Anstieg: Im Zuge einer Wohngeldreform war die Leistung an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst worden.

2017 gaben Bund und Länder zusammen 133,7 Millionen Euro für Wohngeld aus, 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch betrug rund 150 Euro.