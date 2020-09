Zahl neuer Arbeitslosenmeldungen in den USA wieder leicht angestiegen

In den USA ist die Zahl der neuen Arbeitslosenmeldungen inmitten der Corona-Krise wieder leicht angestiegen. In der vergangenen Woche meldeten sich 870.

In den USA ist die Zahl der neuen Arbeitslosenmeldungen inmitten der Corona-Krise wieder leicht angestiegen. In der vergangenen Woche meldeten sich 870.000 Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In der Vorwoche waren 866.000 Erstanträge auf Arbeitslosengeld registriert worden.

Die Arbeitslosigkeit in den USA war in der Corona-Krise zunächst steil angestiegen, nach der Lockerung von Schutzmaßnahmen ging sie jedoch allmählich wieder zurück. Zwar verlieren nach wie vor Woche für Woche hunderttausende Menschen ihren Job; zugleich wird in vielen Branchen wieder eingestellt. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 8,7 Prozent, ein für US-Verhältnisse sehr hoher Wert.

Präsident Donald Trump setzt vor der Präsidentschaftswahl vom 3. November auf eine rasche Erholung der Wirtschaft. Die nach wie vor hohe Zahl von Menschen, die jede Woche ihre Jobs verlieren, zeigt aber, dass die Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie noch lange anhalten dürfte.