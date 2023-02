ZDF-"Politbarometer" sieht CDU bei Berliner Abgeordnetenhauswahl vorn

Wahlplakate der SPD und FDP in Berlin

Wenige Tage vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sieht das ZDF-"Politbarometer" die CDU in Führung. Laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage liegen die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner bei 25 Prozent. Die SPD mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kommt demnach auf 21 Prozent, die Grünen um Vizeregierungschefin Bettina Jarasch auf 17 Prozent.

Die Linke sieht das "Politbarometer" bei elf Prozent, die AfD bei zehn Prozent und die FDP bei sechs Prozent. Rechnerisch wäre bei diesen Werten eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken möglich. Eine Mehrheit hätte aber auch ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sowie eine Koalition aus CDU und SPD.

Das Ergebnis des jüngsten "Politbarometers" deckt sich in etwa mit anderen Umfragen aus den vergangenen Tagen. In der Hauptstadt wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

Das Abgeordnetenhaus war ursprünglich bereits parallel zur Bundestagswahl am 26. September 2021 gewählt worden, allerdings gab es bei dem Urnengang zahlreiche Pannen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof entschied deswegen im vergangenen November, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen ungültig seien und komplett wiederholt werden müssen.

