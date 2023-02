Zehnjähriger Junge bei Zugunglück in Recklinghausen getötet

Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagabend zwei Kinder von einem Zug erfasst worden. Dabei wurde nach Angaben von Polizei und Innenministerium ein zehnjähriger Junge getötet. Ein Neunjähriger habe schwerste Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Es gebe - entgegen ersten Berichten - keine Hinweise auf weitere betroffene Kinder.