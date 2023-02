Zehnjähriger Junge bei Zugunglück in Recklinghausen getötet

Ein Güterzug hat am Donnerstagabend auf einer Bahnstrecke im nordhein-westfälischen Recklinghausen zwei Jungen erfasst und einen von ihnen getötet. Bei ihm handelte es sich nach Angaben von Polizei und nordrhein-westfälischem Innenministerium um einen Zehnjährigen. Sein neunjähriger Begleiter kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittlungen zu Unfallursache und Hergang dauerten am Tag nach dem Unglück an.

Der im Krankenhaus behandelte Neunjährige schwebte am Freitag laut Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Bochum nahm die Ermittlungen zu dem Unglück auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Leichnam des Jungen soll demnach in der kommenden Woche obduziert werden. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte der Sprecher mit Rücksicht auf die Familie nicht.

Wieso sich die Jungen am Donnerstagabend auf dem Bahngelände befanden, war laut Polizei am Freitag weiterhin unklar. Zur genaueren Erkundung des Unfallorts machte die Kriminalpolizei vor Ort Übersichtsaufnahmen. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) reagierte "schockiert" auf den Unfall. "In Gedanken bin ich bei den Angehörigen des verstorbenen Kindes", erklärte er. Er dankte den Einsatzkräften und Seelsorgern, die vor Ort halfen und die Familienangehörigen betreuten.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 18.00 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Hauptbahnhof. Erste Berichte denen zufolge weitere Kinder betroffen sein könnten, bestätigten sich nicht. Die Feuerwehr setzte demnach unter anderem eine Drohne mit Wärmebildkamera zur Kontrolle ein.

Der Bahnabschnitt zwischen Gladbeck-West und dem Recklinghausener Hauptbahnhof wurde nach dem Unglück zunächst gesperrt. Die Sperrung wurde am Freitagvormittag wieder aufgehoben, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf sagte. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauerten an. Die Polizei bat um Hinweise von Menschen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen könnten.