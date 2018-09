Zehntausende begrüßen Rückkehr der Oromo-Rebellen in Äthiopiens Hauptstadt

Zehntausende Menschen haben am Samstag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba die Rückkehr der früheren Oromo-Rebellen gefeiert. Die Führung der Oromo-Befreiungsfront (OLF) kündigten bei der Kundgebung im Herzen der Hauptstadt an, nach der Aussöhnung mit der Regierung fortan einen "friedlichen Kampf" für Reformen zu führen. Die Oromo sind die größte Volksgruppe im Vielvölkerstaat Äthiopien. Mehr als 20 Jahre hatte die OLF im Untergrund gewirkt und regelmäßig Anschläge begangen.

Möglich wurde die Rückkehr der früheren Rebellen in die Hauptstadt durch die Reformpolitik des neuen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Dieser gehört selbst zur Volksgruppe der Oromo, die sich bislang in der äthiopischen Politik marginalisiert sah. Die OLF zählte zu einer Rebellenallianz, die 1991 die Regierung in Addis Abeba übernahm, nach internem Streit ging sie aber 1992 in den Untergrund.

OLF-Chef Dawud Ibsa sagte bei seiner Rückkehr nach Addis Abeba dem TV-Sender Fana: "Wir kommen zurück, weil die Regierenden die Tür für eine friedliche Reformpolitik geöffnet haben."

Auf der Großkundgebung am Meskel-Platz in der Hauptstadt schwenkten zahlreiche Menschen die grün-rote Fahne de OLF. "Für diese Flagge wurden meine Brüder gefoltert, sie starben in den Straßen", sagte die 27-jährige Demonstrantin Afase Elias. "Ich habe die Opfer gesehen, die sie erbracht haben. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde."

Ministerpräsident Abiy Ahmed hat seit seinem Amtsantritt die äthiopische Politik völlig umgekrempelt. Unter andere schloss er Frieden mit dem verfeindeten Nachbarstaat Eritrea, und er ließ zahlreiche politische Gefangene aus äthiopischen Gefängnissen frei.