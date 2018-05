Zehntausende bekunden in Eriwan Oppositionsführer Paschinjan ihre Unterstützung

In Armenien haben am Mittwoch zehntausende Menschen gegen das Scheitern der Wahl des Oppositionsführers Nikol Paschinjan zum Regierungschef protestiert. Die Demonstranten folgten einem Appell Paschinjans zum "zivilen Ungehorsam" und legten in der Hauptstadt Eriwan den Verkehr weitgehend lahm, wie AFP-Reporter berichteten. Für den Nachmittag war eine weitere Kundgebung geplant. Die Wahl zum Regierungschef soll am Dienstag wiederholt werden.

Die Demonstranten blockierten die Hauptverkehrsstraßen und die Verbindung zum Flughafen von Eriwan. Viele Geschäfte blieben geschlossen. In einer Ansprache an die Menge im Zentrum der Hauptstadt sagte Paschinjan, Universitäten und Schulen hätten sich der Protestbewegung angeschlossen. Wenig später rief er seine Anhänger auf, die Straße zum Flughafen wieder freizugeben. Die Polizei schritt zunächst nicht gegen die Proteste ein.

Am Dienstagabend hatte die bisher regierende Republikanische Partei die Wahl von Paschinjan im Parlament durchkreuzt. Er war nach wochenlangen Protesten gegen den Wechsel des jahrelangen Staatschefs Sersch Sarkissjan in das Amt des Ministerpräsidenten der einzige Kandidat für dessen Nachfolge. Sarkissjan war am 23. April nach sechs Tagen im Amt des Ministerpräsidenten unter dem Druck der Proteste zurückgetreten.

Nachdem Paschinjan im Parlament durchfiel, warf er der Regierungspartei vor, "den Sieg des Volkes gestohlen" zu haben. Er rief seine Anhänger auf, weite Teile des Verkehrswesens in einem "Generalstreik" lahmzulegen.

Gemäß der Verfassung muss die Wahl zum Regierungschef binnen höchstens einer Woche wiederholt werden. Das Parlament legte als Datum nun den 8. Mai fest. Paschinjan hat noch nicht gesagt, ob er erneut kandidiert. Scheitert die Wahl eines Regierungschefs erneut, wird das Parlament aufgelöst, und es finden vorgezogene Neuwahlen statt.

Die Republikanische Partei von Sarkissjan, der zehn Jahre als Staatschef amtierte, verfügt im Parlament über die absolute Mehrheit von 58 der insgesamt 105 Mandate. Von den 100 Abgeordneten, die am Dienstagabend ihre Stimme abgaben, votierten 55 gegen Paschinjan und 45 für ihn.

Vor der Abstimmung hatte Paschinjan vor einem "politischen Tsunami" gewarnt, sollte er nicht gewählt werden. Es gebe Hinweise darauf, dass die ehemaligen Präsidenten Sarkissjan und Robert Kotscharjan planten, "wieder die Macht zu übernehmen".

Republikanische Abgeordnete warfen Paschinjan dagegen vor, dass sein politisches Programm zusammenhanglos sei. "Man kann nicht ein bisschen sozialistisch und ein bisschen liberal sein", sagte der Sprecher der Republikaner und Vizevorsitzende des Parlaments, Eduard Scharmasanow.

Paschinjan hat einen Kampf gegen Korruption und Armut in Armenien versprochen. Zudem will er vorgezogene Neuwahlen. Die Unterstützer des 42-jährigen Oppositionspolitikers werfen Sarkissjan und seiner Partei vor, den Oligarchen die Kontrolle über die Wirtschaft Armeniens überlassen zu haben.

Die Opposition in dem Kaukasusland mit seinen 2,9 Millionen Einwohnern hatte sich durch einen Machtwechsel eine Beruhigung der Lage nach Wochen der politischen Unruhen erhofft. Diese hatten am 13. April mit Massenprotesten in Eriwan begonnen. Später weiteten sie sich auf andere Städte aus.

Russland verfolgt die Entwicklung in der ehemaligen Sowjetrepublik mit Argwohn. Der Kreml befürchtet, dass es in Armenien einen Wechsel hin zu einer antirussischen Führung wie in Georgien oder in der Ukraine geben könnte. Bislang nahm Moskau angesichts der Krise allerdings eine neutrale Haltung ein und sprach von inneren Angelegenheiten Armeniens.