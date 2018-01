Zehntausende demonstrieren in Berlin für Wende in der Agrarpolitik

Unter dem Motto "Wir haben es satt" sind am Samstag in Berlin zahlreiche Demonstranten für eine Wende in der Agrarpolitik auf die Straße gegangen. An der Großdemonstration beteiligten sich "mehrere zehntausend" Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Teilnehmer forderten unter anderem einen Ausstieg aus dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und riefen die kommende Bundesregierung zu einer neuen Agrarpolitik auf.

"Die industrielle Land- und Ernährungswirtschaft verursacht lokal und global Probleme für Bauern, Klima, Tiere und Umwelt", erklärte der Sprecher des "Wir haben es satt"-Bündnisses, Jochen Fritz. Der Umbau hin zu einer umwelt- und tierfreundlichen Landwirtschaft, in der Bauern gut von ihrer Arbeit leben könnten, dürfe von der Politik nicht weiter aufgeschoben werden, forderte er. Aufgerufen zu der Großdemonstration hatten rund hundert Organisationen.