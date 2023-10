Zehntausende demonstrieren in London für "Ende des Kriegs im Gazastreifen"

In der britischen Hauptstadt London haben knapp 100.000 Menschen für "ein Ende des Krieges im Gazastreifen" demonstriert. Die Menschen versammelten sich am Samstagmittag im Stadtteil Marble Arch und marschierten von dort in Richtung des Regierungssitzes im Zentrum. Die Demonstranten skandierten "Freiheit für Palästina" und trugen palästinensische Fahnen und Plakate mit Aufschriften wie "Gaza: Stoppt das Massaker" oder "Stoppt die Besatzung".