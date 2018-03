Zehntausende fliehen in Syrien vor Angriffen auf Afrin und Ost-Ghuta

Am siebten Jahrestag des Bürgerkriegs in Syrien hat die Zivilbevölkerung unvermindert leiden müssen. Zehntausende Menschen flohen nach Aktivistenangaben vom Donnerstag vor der türkischen Offensive aus der nordsyrischen Stadt Afrin. Tausende Zivilisten flohen zudem aus der Rebellenenklave Ost-Ghuta, wo syrische Regierungstruppen nach heftigen Luftangriffen die Stadt Hammurije unter ihre Kontrolle brachten. Ein UN-Bericht warf syrischen Soldaten derweil vor, in den vergangenen Jahren "systematisch" tausende Frauen vergewaltigt zu haben.

Aus der überwiegend kurdischen Stadt Afrin seien binnen eines Tages mehr als 30.000 Zivilisten geflohen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Menschen seien vor dem Beschuss der türkischen Armee in von Kurdenmilizen kontrollierte Vororte oder in Gebiete geflohen, die von den syrischen Regierungstruppen kontrolliert werden.

Die Türkei geht seit Januar mit verbündeten syrischen Rebellen in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor. Seit Beginn der Offensive eroberte die türkische Armee rund 70 Prozent der Region im Nordwesten Syriens. Die Stadt Afrin ist seit kurzem fast komplett eingekreist, zahlreiche Menschen flohen in den vergangenen Tagen aus der Stadt.

Ein YPG-Sprecher warnte am Donnerstag vor einem "Massaker", sollte die Türkei Afrin-Stadt einnehmen. Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin gab sich zuversichtlich, dass die Stadt in wenigen Tagen komplett "von Terroristen gesäubert" sein werde. Die Türkei sieht die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation.

Die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad nahmen derweil in der Rebellenenklave Ost- Ghuta die Stadt Hammurije ein, wie die Beobachtungsstelle erklärte. Zuvor habe sich dort die islamistische Rebellengruppe Fajlak al-Rahman zurückgezogen. Mehr als 12.000 Zivilisten seien am Donnerstag über einen Fluchtkorridor aus Hammurije und anderen Städten im Süden von Ost-Ghuta geflohen.

Wie ein AFP-Korrespondent berichtete, verließen hunderte Familien zu Fuß, per Auto oder auf dem Motorrad Hammurije in Richtung der Gebiete unter Kontrolle der Regierungstruppen. Die Stadt war praktisch verlassen.

Assad hatte vor knapp einem Monat eine großangelegte Luft- und Bodenoffensive gestartet, um die östlichen Vororte der Hauptstadt Damaskus unter seine Kontrolle zu bringen. Inzwischen eroberten Assads Truppen 70 Prozent der Region, die seit 2012 von zumeist islamistischen Rebellen kontrolliert wurde und die mittlerweile in drei Teile gespalten ist.

Seit Beginn der Offensive Mitte Februar wurden laut der Beobachtungsstelle knapp 1250 Zivilisten getötet, darunter mehr als 250 Kinder. In der seit 2013 von Regierungstruppen belagerten Region herrschen katastrophale humanitäre Bedingungen.

Am Donnerstag traf im nördlichen Teil von Ost-Ghuta ein neuer Hilfskonvoi ein. Die 25 Lastwagen hatten nach Angaben eines Sprechers des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Lebensmittelpakete und Mehlsäcke für 26.000 Menschen geladen.

Der Syrien-Konflikt hatte am 15. März 2011 mit der Niederschlagung friedlicher Proteste gegen Machthaber Assad begonnen. Seitdem wurden mehr als 350.000 Menschen getötet, es kommt zu Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung.

Die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für Syrien (COI) stellte am Donnerstag einen Bericht vor, demzufolge syrische Regierungssoldaten und verbündete Milizionäre seit 2011 "systematisch" tausende Frauen vergewaltigten. Die sexuelle Gewalt gegen Frauen sei Teil eines "umfassenden" Angriffs auf die Zivilbevölkerung und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen, heißt es in dem Bericht.

Ziel der Vergewaltigungen war es demnach, "Angst zu verbreiten, Informationen herauszupressen oder Loyalität zu erzwingen". Die meisten Opfer waren demnach Frauen; doch auch Männer und Kinder hätten sexuelle Gewalt erlitten. Viele Vergewaltigungen fanden demnach an Kontrollpunkten und in Haftzentren der syrischen Armee statt

Auch Rebellen hätten viele Frauen vergewaltigt, heißt es in dem Bericht, der dem UN-Menschenrechtsrat übergeben wurde. Allerdings sei dies keine systematische Kriegsstrategie gewesen. Sexualverbrechen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind in dem Report nicht aufgeführt, sie wurden separat dokumentiert.