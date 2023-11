Zehntausende Palästinenser fliehen aus nördlichem Gazastreifen in den Süden

Zehntausende Menschen sind am Mittwoch nach Angaben der israelischen Armee aus dem Norden des Gazastreifens über einen Fluchtkorridor in den Süden de Gebiets geflohen. "Wir haben heute gesehen, wie 50.000 Bewohner vom nördlichen in den südlichen Gazastreifen gezogen sind", sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Der Fluchtkorridor werde am Donnerstag erneut geöffnet.