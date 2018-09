Zehntausende trauern um getöteten Separatistenführer in der Ostukraine

In der Ostukraine haben zehntausende Menschen Abschied von dem getöteten Separatistenführer Alexander Sachartschenko genommen. Der in eine Fahne gehüllte Sarg Sachartschenkos war am Sonntag in einem Theater in der Rebellenhochburg Donezk öffentlich aufgebahrt. Unzählige Anhänger standen Schlange, um dem bei einem Anschlag getöteten 42-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen. Viele Menschen hatten Blumen dabei und weinten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung waren rund 100.000 Menschen auf der Straße. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP schätzte die Teilnehmerzahl auf über 30.000. Uniformierte riegelten das Stadtzentrum ab, der öffentliche Nahverkehr wurde vorübergehend eingestellt. In der Stadt wurden riesige Plakate mit Bildern und Zitaten Sachartschenkos aufgehängt. "Wir haben alle ein Mutterland - Russland", stand auf einem Plakat.

Sachartschenko, der Anführer der selbsternannten "Volksrepublik Donezk", war am Freitag bei einer Bombenexplosion in einem Café in Donezk getötet worden. Auch ein Leibwächter Sachartschenkos wurde getötet, zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach den Bewohnern Donezks sein Beileid aus. Der Kreml bezeichnete den Anschlag als Provokation und wertete ihn als Gefahr für den Friedensprozess in der Ostukraine.

Am Sonntag würdigte der Putin-Berater Wladislaw Surkow den Getöteten als einen "Bruder". "Du bist ein cooler Typ, ein wahrer Held und es ist ein große Ehre, dein Freund zu sein", hieß es in einer Erklärung Surkows, die von der Nachrichtenagentur der Separatisten in Donezk verbreitet wurde. Nach Donezk kamen der Präsident der von Georgien abtrünnigen Region Südossetien, Anatoli Bibilow, und der frühere Regierungschef der "Volksrepublik Donezk", der russische Journalist Alexander Borodai.

Im Osten der Ukraine kämpfen seit April 2014 prorussische Rebellen gegen ukrainische Regierungstruppen. In dem Konflikt wurden bislang mehr als 10.000 Menschen getötet. Die ukrainische Regierung, die EU und die USA werfen Russland vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen. Moskau weist dies zurück.