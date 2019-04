Zehntausende zu bundesweiten Ostermärschen erwartet

Zu den traditionellen Ostermärschen werden auch in diesem Jahr bundesweit zehntausende Anhänger der Friedensbewegung erwartet. Am Karfreitag beginnt die Kundgebung in Chemnitz (10.00 Uhr), am Mittag finden Demonstrationen am Bundeswehr-Fliegerhorst Jagel sowie der Urananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau statt. Die Veranstaltungen werden über das gesamte Osterwochenende andauern. Am Samstag gibt es unter anderem in Berlin, Stuttgart und Leipzig Demonstrationen.

Den Abschluss bilden die Kundgebungen in Frankfurt am Main und Hamburg am Montag. Wichtiges Thema ist in diesem Jahr die Forderung nach einem Stopp der Rüstungsexporte in Krisengebiete. Die Friedensbewegung geht seit den 60er Jahren zum Osterfest auf die Straße. Am Karfreitag 1958 versammelten sich zum ersten Mal rund zehntausend Menschen in London, um für atomare Abrüstung zu demonstrieren.