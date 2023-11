Zehntausende zu Marsch gegen Antisemitismus in Paris erwartet

Zehntausende Menschen werden am Sonntag zu einem Marsch gegen Antisemitismus in Paris erwartet (15.00 Uhr). Seit Beginn des Krieges zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und Israel haben die französischen Behörden fast 1250 antisemitische Straftaten registriert, darunter neben Pöbeleien und Schmierereien auch Gewalttaten. Zu der Demonstration in der französischen Hauptstadt haben die Vorsitzenden beider Parlamentskammern aufgerufen.