Zentausende nehmen in Budapest an Freiluftmesse mit Papst Franziskus teil

Am dritten und letzten Tag der Ungarn-Reise von Papst Franziskus haben am Sonntag zehntausende Menschen an einem Freiluftgottestdienst im Zentrum von Budapest teilgenommen. Gegen 09.00 Uhr kam der Pontifex in seinem Papamobil auf den Kossuth Lajos Platz nahe des Parlaments gefahren, wo er offziellen Angaben zufolge von rund 80.000 Menschen empfangen wurde.