Zunächst im Fall Susanna verdächtigter Türke wieder auf freiem Fuß

Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna aus Mainz ist ein zunächst verdächtigter türkischer Asylbewerber wieder freigelassen worden. Angesichts von im Laufe des Nachmittags gewonnenen Ermittlungsergebnissen bestehe kein dringender Tatverdacht mehr gegen den 35-Jährigen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Donnerstagabend mit. Die Staatsanwaltschaft habe daher ihren Haftbefehlsantrag bei einem Termin beim Ermittlungsrichter zurückgenommen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bat in der Mitteilung erneut um Zeugenhinweise zu der Tat, die am 22. oder 23. Mai begangen worden sein soll. Am Donnerstag hatte es zunächst geheißen, zwei Männer würden verdächtigt, Susanna vergewaltigt und getötet zu haben, darunter der 35-jährige Türke. Nach einem 20-jährigen Iraker werde gefahndet. Er setzte sich vermutlich in den Nordirak ab.

Die Leiche der seit mehr als zwei Wochen vermissten Susanna war am Mittwoch in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden-Erbenheim gefunden worden. Eine DNA-Analyse ergab laut Staatsanwaltschaft Wiesbaden "zweifelsfrei", dass es sich um die vermisste 14-Jährige handelt. Sie sei durch "Gewalteinwirkung auf den Hals" getötet worden.

Genauere Angaben zur Todesursache machten die Ermittler zunächst nicht. Nach der Obduktion und den bisherigen Ermittlungen müsse von einem Sexual- und Gewaltverbrechen ausgegangen werden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Donnerstag.