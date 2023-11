Zunahme des Antisemitismus: Israel warnt seine Bürger vor Auslandsreisen

Angesichts der weltweiten Zunahme antisemitischer Vorfälle seit Beginn des Nahost-Kriegs hat Israel seine Bürger vor Auslandsreisen gewarnt. Der Nationale Sicherheitsrat der Regierung appellierte in einer Erklärung am Freitag an die Israelis, "die Notwendigkeit von Auslandsreisen zu überdenken". Zur Begründung hieß es, die israelischen Behörden beobachteten eine "deutliche Zunahme des Antisemitismus" sowie "lebensgefährliche gewalttätige Angriffe auf Israelis und Juden in der ganzen Welt".