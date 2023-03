Zusammenstöße bei Protesten in Frankreich gegen Bau von Wasserreservoir

Bei Protesten gegen ein Bewässerungsprojekt für die Landwirtschaft in Westfrankreich haben sich Demonstranten und Sicherheitskräfte gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Dabei wurden am Samstag in Sainte-Soline mehr als 30 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer, wie die Behörden mitteilten. Demnach demonstrierten trotz eines Versammlungsverbots etwa 6000 Menschen, die Organisatoren sprachen von bis zu 30.000 Teilnehmern. Einige Demonstranten bewarfen Polizisten mit Feuerwerkskörpern, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.