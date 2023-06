Zustand von 14-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern nach Ecstasy-Einnahme stabil

Der Zustand einer nach der Einname einer hochdosierten Ecstasy-Pille zunächst in lebensbedrohlichem Zustand schwebenden 14-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich stabilisiert. Die Jugendliche werde aber weiter in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut, teilte die Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Die Ermittlungen in dem Fall liefen demnach weiterhin "intensiv". Ebenfalls ermittelt wird in Brandenburg - hier starb am Wochenende eine 15-Jährige.

In der Region um Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte waren nach Angaben der Behörden jüngst gefährliche Ecstasy-Pillen mit einem extrem hohen Wirkstoffgehalt unter Kinder und Jugendlichen in Umlauf gebracht worden. Es gab daraufhin mehrere Fälle von schweren gesundheitlichen Komplikationen, eine 13-Jährige aus Altentreptow starb an den Folgen ihres Rauschgiftkonsums.

Die 14-Jährige aus Neubrandenburg wurde am Montagabend auf einer Straße von Polizisten gefunden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie seither behandelt wird. Im Zusammenhang mit der Einnahme der fraglichen Pillen mit der Bezeichnung "Blue Punisher" schwebte zwischenzeitlich auch eine 15-jährige Freundin der verstorbenen 13-Jährigen aus Altentreptow in Lebensgefahr. Ihr Zustand besserte sich jedoch später wieder.

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt unter Hochdruck die Zusammenhänge und Verbreitungswege der gefährlichen Drogen. Ein 37-jähriger Verdächtiger sitzt den Beamten zufolge seit Dienstagabend wegen "leichtfertiger Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln" in Untersuchungshaft. Er war am Montagabend im Zusammenhang mit den Vorfällen gemeinsam mit drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen worden. Diese wurden später wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wird weiterhin "umfangreich" ermittelt, woher die hochgefährlichen Pillen kommen und ob es eventuell weitere Dealer gibt. "Nicht abschließend geklärt" war demnach auch die Frage, wie häufig und in welcher konkreten Menge die verstorbene 13-Jährige und die mit schweren Gesundheitsproblemen kämpfenden 14- und 15-Jährigen die Drogen konsumiert hatten.

Derweil ermittelten die Behörden auch im Nachbarland Brandenburg nach dem Tod einer 15-Jährigen. Die Jugendliche aus dem rund 140 Kilometer von Neubrandenburg entfernten Rathenow starb am Samstag. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft veranlasste daraufhin eine Obduktion und eine toxikologische Untersuchung, um zu prüfen, ob Drogenkonsum zu ihrem Tod führte. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen Jugendlichen "aus der Region" eingeleitet. Dieser werde verdächtigt, dem Mädchen Drogen verschafft und dadurch leichtfertig ihren Tod verursacht zu haben, hieß es.

Die Ermittler in Mecklenburg-Vorpommern warnten erneut vor der Einnahme von Rauschgift, insbesondere von Ecstasy-Einheiten mit dem Namen "Blue Punisher". Je nach körperlichem Zustand und Wirkstoffkonzentration könne schon der Konsum einer halben oder einer Pille lebensbedrohliche Zustände auslösen. Regelmäßige Einnahmen größerer Mengen von Ecstasy schädige Nerven und erhöhe die Gefahr schwerer Hirnschäden.