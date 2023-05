Zwei Bauarbeiter nahe Köln von Zug erfasst und getötet

Bei einem Zugunglück sind in Hürth bei Köln am Donnerstag zwei Menschen von einer Bahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um Bauarbeiter, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln. Weitere fünf Menschen sollen demnach verletzt worden sein - jedoch nicht körperlich, sondern psychisch. Sie erlitten einen Schock.

Nach Angaben eines Sprechers der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreis in Hürth war der Zug von Köln in Richtung Koblenz unterwegs, als er am Vormittag in die Gruppe der Arbeiter fuhr. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, werde ermittelt.

Die Arbeiter sollen auf der Strecke im Auftrag der Deutschen Bahn beschäftigt gewesen sein, als es gegen 11.30 Uhr zu dem Unglück kam. Nähere Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor.

Da sich Fahrgäste in dem Zug befanden und mehrere Zeugen den Vorfall beobachteten, waren Seelsorger im Einsatz. Die Bahnstrecke wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Kriminalbeamte sicherten Spuren.