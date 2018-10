Zwei Deutsche nach Unwetter auf Mallorca vermisst

Nach dem schweren Unwetter auf der spanischen Ferieninsel Mallorca werden zwei Deutsche vermisst. "Wir suchen auch zwei Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit", meldeten die Rettungskräfte am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch im Auswärtigen Amt in Berlin wurde bestätigt, dass zwei Deutsche vermisst würden. Das deutsche Konsulat in Palma stehe in engem Kontakt mit den mallorquinischen Behörden.

Insgesamt werden auf Mallorca noch drei Menschen vermisst. Die Helfer suchen auch nach einem fünf Jahre alten Kind. Bei den heftigen Überschwemmungen vom Dienstagabend im Osten von Mallorca sind bislang mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind auch zwei britische Urlauber und eine Frau aus den Niederlanden.