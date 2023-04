Zwei Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in vier Bundesländern

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in vier Bundesländern haben Ermittler am Donnerstag zwei Menschen festgenommen. Als Hauptbeschuldigter gilt ein Rechtsanwalt auf Frankfurt am Main, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilten. Er soll zusammen mit anderen Beschuldigten in zahlreichen Fällen ausländischen Staatsangehörigen mittels Scheinfirmen und Vermittlung angeblicher Beschäftigungsverhältnisse in diesen Unternehmen Aufenthaltstitel verschafft haben.