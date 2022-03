Zwei Frauen nach Gewalttat an schwedischer Schule gestorben

Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium im schwedischen Malmö sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Die beiden seien an der Schule angestellt gewesen und an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben, teilte die zuständige Polizei am späten Montagabend mit. Ein 18 Jahre alter Schüler sei unter Mordverdacht festgenommen worden.

