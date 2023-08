Zwei Israelis bei Schusswaffenangriff im Westjordanland getötet

Israelische Sicherheitskräfte in Huwara nahe Nablus

Bei einem mutmaßlichen Schusswaffenangriff im von Israel besetzten Westjordanland sind zwei israelische Zivilisten getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde am Samstag ein "mutmaßlicher Schusswaffenangriff auf mehrere israelische Zivilisten" im Gebiet von Huwara verübt. Zwei Menschen seien gestorben. Laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu handelt es sich um einen Vater und dessen Sohn. Die Armee fahnde nach dem "Mörder".

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa sperrte die israelische Armee die Zufahrten zu der nahegelegenen Stadt Nablus ab und suchte dort nach den Angreifern. Dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom zufolge ereignete sich der Angriff am Nachmittag an einer Autowaschanlage in Huwara.

Die Gewalt im Westjordanland hat seit Anfang vergangenen Jahres stark zugenommen. Es gab eine Reihe von palästinensischen Angriffen auf israelische Ziele, wiederholte Razzien der israelischen Armee und Gewalt jüdischer Siedler gegen palästinensische Bewohner.

Seit Beginn dieses Jahres sind laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Zahlen mindestens 218 Palästinenser, rund 30 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener getötet worden. Bei einem großen Teil der Opfer handelt es sich um Zivilisten.