Zwei Journalisten in Haiti von krimineller Bande getötet

In Haiti sind zwei Journalisten von einer kriminellen Bande getötet worden.

In Haiti sind zwei Journalisten von einer kriminellen Bande getötet worden. Wilguens Louissaint und Amady John Wesley wurden bei einer Schießerei getötet, wie der Arbeitgeber Wesleys, Radio Ecoute FM, der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag mitteilte. Ein dritter Reporter konnte entkommen. Die Journalisten waren demnach für eine Reportage in einem Gebiet am Rand der Hauptstadt Port-au-Prince unterwegs, in dem mehrere Banden um die Kontrolle kämpfen.

In Haiti ist die Arbeit von Journalisten lebensgefährlich. Im Juni 2021 wurde der Journalist Diego Charles mitten in der Nacht zusammen mit einer Oppositionspolitikerin und 13 weiteren Menschen erschossen. Die Täter sind immer noch nicht identifiziert. Im März 2018 kehrte der Fotojournalist Vladjimir Legagneur von einer Reportage aus einem Armenviertel der Hauptstadt nicht mehr zurück. Die Ermordung des damals bekanntesten haitianischen Journalisten Jean Dominique im April 2000 ist bis heute nicht aufgeklärt.

Der Karibikstaat wird seit Jahren von heftiger Bandenkriminalität heimgesucht, die sich in den vergangenen Monaten noch verschärft hat. Die Polizei wirkt gegen die schwer bewaffneten Banden machtlos. Seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vor sechs Monaten befindet sich das Land zudem in einer politischen Krise.