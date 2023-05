Zwei Jugendliche bei Badeunfall in Hessen ertrunken

Bei einem tragischen Badeunfall sind in Hessen zwei Jugendliche ertrunken. Nach Angaben der Polizei waren am Samstagnachmittag mehrere Jugendliche mit einem Boot auf dem Breitenbacher See bei Bebra unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich ein 13-jähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen ins Wasser. Aus noch unbekannter Ursache gerieten beide unter die Wasseroberfläche und waren nicht mehr auffindbar.