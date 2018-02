Zwei Palästinenser von israelischen Soldaten im Gazastreifen getötet

Nach der Explosion eines Sprengsatzes an der Grenze zum Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden zwei Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mitteilte, wurden die beiden 17-Jährigen östlich von Rafah im Süden des Palästinensergebiets getötet. Nach Angaben von Augenzeugen wurden die beiden Jugendlichen nahe der Grenze erschossen.

Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten "Warnschüsse" auf mehrere Palästinenser abgegeben, die sich in "verdächtiger Weise" dem Grenzzaun genähert hätten.

Am Samstagnachmittag waren nach Angaben der israelischen Armee vier Soldaten verletzt worden, als ein Sprengsatz am Grenzzaun zum Gazastreifen detonierte. Zwei der Soldaten seien schwer verletzt, ihr Leben sei aber nicht in Gefahr, sagte ein Armeesprecher. Der Sprengsatz explodierte nach palästinensischen Angaben östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen.

Als Reaktion auf die Explosion hatte die israelische Armee am Samstagabend Luftangriffe auf Ziele in der Palästinenserenklave geflogen. Nach Angaben palästinensischer Sicherheitskräfte wurden drei Hamas-Stützpunkte aus der Luft angegriffen. Die israelische Armee erklärte, Kampfjets hätten sechs "militärische Ziele" der radikalislamischen Palästinenserorganisation attackiert.

Unmittelbar nach der Explosion des Sprengsatzes schossen israelische Soldaten bereits von einem Panzer aus auf einen "Wachposten" im südlichen Gazastreifen, wie die Armee mitteilte. Die Luftangriffe am Abend richteten sich demnach unter anderem gegen einen Tunnel und zwei "Militärgelände" der Hamas. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Es war einer der gravierendsten Zwischenfälle an der Grenze seit dem Krieg zwischen der Hamas und Israel im Jahr 2014. Die israelische Armee machte wie üblich bei Angriffen vom Gazastreifen aus die Hamas für die Explosion verantwortlich. Vom Gazastreifen aus gibt es immer wieder auch Raketenangriffe auf israelisches Territorium. Israel reagiert jedes Mal mit Vergeltungsangriffen.