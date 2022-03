Zwei Polizisten bei bewaffnetem Angriff im Norden Israels getötet

Sicherheitskräfte am Orts des Angriffs in Hadera

Bei einem bewaffneten Angriff in der nordisraelischen Stadt Hadera sind am Sonntagabend mindestens zwei israelische Polizisten getötet worden.

Bei einem bewaffneten Angriff in der nordisraelischen Stadt Hadera sind am Sonntagabend mindestens zwei israelische Polizisten getötet worden. Sechs weitere Menschen seien wegen Verletzungen behandelt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Zwei Mitglieder der Anti-Terror-Einheiten, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hätten, hätten die Angreifer getötet, hieß es in Sicherheitskreisen.

Auf Überwachungskameras waren zwei Männer mit automatischen Schusswaffen zu seien, die auf einer Straße mit Autoverkehr das Feuer eröffneten. Dann bewegten sie sich auf den Bürgersteig zu. Zunächst war von zwei getöteten Passanten die Rede gewesen.

Die radikalen Palästinenserbewegungen Hamas und Islamischer Dschihad begrüßten "die Heldentat von Hadera", übernahmen aber nicht die Verantwortung für die Tat. Hadera liegt zwischen Tel Aviv und Haifa.

Der Angriff während eines "historischen" Außenministertreffens in Israel, das die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten zementieren soll. Auf Einladung des israelischen Außenministers Jair Lapid nehmen an dem bis Montag dauernden Treffen in der Negev-Wüste US-Außenminister Antony Blinken sowie die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos teil.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz beriet sich am Abend mit den Chefs von Polizei und Armee. Ministerpräsident Naftali Bennett, der sich am Sonntag mit Blinken in Jerusalem getroffen hatte, begab sich nach Hadera, wie sein Büro mitteilte.