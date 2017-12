Zwei Tatverdächtige nach Fund von Frauenleiche in Berlin festgenommen

Eine Woche nach dem Fund einer Frauenleiche im Berliner Stadtteil Wedding hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, handelt es sich um einen 36-Jährigen, der aus der Berliner Drogenszene bekannt ist, sowie seine 27-jährige Begleiterin. Sie wurden demnach am Samstagmittag am Flughafen Schönefeld aufgegriffen, von wo aus sie in die Türkei fliegen wollten.

Den beiden Verdächtigen werde gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, teilten die Behörden mit. Sie sollten noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die in ein Stoffbündel gewickelte Leiche der 55-Jährigen war einen Tag vor Weihnachten von einer Passantin neben einem Schuttcontainer entdeckt worden.