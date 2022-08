Zwei Verletzte nach Schüssen in schwedischem Einkaufszentrum

Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Schütze festgenommen. Nähere Angaben zur Person oder zum Motiv für die Schüsse wurden zunächst nicht gemacht. "Wir glauben, dass die unmittelbare Gefahr vorbei ist", sagte eine Polizeisprecherin.