Zwei weitere mutmaßliche Komplizen des Nizza-Attentäters festgenommen

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag von Nizza mit drei Todesopfern hat die Polizei zwei weitere mögliche Komplizen des Täters festgenommen. Wie am Sonntag aus französischen Justizkreisen verlautete, wurden die Männer im Alter von 25 und 63 Jahren am Samstag in der Wohnung eines weiteren Verdächtigen festgenommen, der kurz zuvor in Gewahrsam genommen worden war. Damit sind nun insgesamt sechs mutmaßliche Helfer des Attentäters in Polizeigewahrsam.

Der am Samstag zuerst festgenommene Mann, einer 29-jähriger Tunesier, wird verdächtigt, in Kontakt mit dem 21-jährigen Tunesier Brahim Issaoui gestanden zu haben, der am Donnerstagmorgen in der Basilika Notre-Dame von Nizza drei Menschen getötet haben soll. Der Angreifer soll während der Tat mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben.

Der Täter war bei seiner Festnahme von Polizisten angeschossen worden und liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er konnte bislang noch nicht befragt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der junge Mann erst einen oder zwei Tage vor der Tat in Frankreich ein. Er kam über Italien ins Land.

Am Samstag hatte ein weiterer Angriff Frankreich erschüttert: In Lyon wurde ein orthodoxer Priester mit einer Schusswaffe angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Am Abend nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.