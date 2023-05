Zweites Halbfinale von Eurovision Song Contest mit Österreich

Beim Eurovision Song Contest (ESC) im britischen Liverpool bewerben sich am Donnerstag (21.00 Uhr) im zweiten Halbfinale 16 Länder um die verbliebenen zehn Startplätze für das Finale am Samstag. Darunter ist das weibliche Duo Teya und Salena aus Österreich, dessen satirisches Lied "Who The Hell Is Edgar" über den Schriftsteller Edgar Allan Poe zumindest Außenseiterchancen zugerechnet werden. Die deutschen Zuschauer dürfen im zweiten Halbfinale nicht abstimmen.