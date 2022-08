Zwölf Jahre Haft in Prozess um Anlagebetrug in Millionenhöhe in Saarbrücken

Das Landgericht Saarbrücken hat einen 29-Jährigen im Prozess um einen Anlagebetrug in Millionenhöhe am Freitag zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er soll wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in neun Fällen mit einem Schadensumfang von rund 40 Millionen Euro ins Gefängnis, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das Gericht sah es nach etwa dreimonatiger Prozessdauer als erwiesen an, dass der Mann die eingenommenen Gelder der Anleger für eigene Zwecke missbraucht hatte.