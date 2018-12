Vor längerer Zeit habe ich in einer Gruppe auf Facebook die Aussage einer Frau gelesen, dass Autismus ja inzwischen eine "Mode-Krankheit" sei. Sie hat dies nicht näher ausgeführt, aber ich, als Mutter eines autistischen Kindes, saß hier vor dem Laptop, sprachlos und erschrocken. Sofort liefen vor meinem inneren Auge sämtliche Tests, Erlebnisse und Gefühle ab, die ich in den fast sechs Jahren, die mein Kind nun alt ist, mit ihm durchgestanden habe. Autismus eine "Mode-Krankheit"?! Der Duden erklärt das Wort mit "nach Art einer Mode verbreitete Krankheit (mit eingebildeten oder unklaren Symptomen)".

"Ich möchte zu mehr Achtsamkeit aufrufen"

Alle Autisten, die ich kenne, haben weder unklare, noch eingebildete Symptome. Und hinter jeder Diagnose steht eine lange Zeit der Diagnosefindung, mit vielen Tests und Untersuchungen. Stress für alle Beteiligten.

Ja, als Außenstehender ist es schwer, das "ganze Bild" zu verstehen, und sicher sind manche Symptome auch ähnlich, zum Beispiel zur Hypersensibilität, dennoch gibt es ja die Differentialdiagnostik, Ausschlussverfahren und zum Glück fähige Therapeuten und Ärzte. Ich möchte mit diesem Artikel niemanden verletzen oder Autismus als "heilige Krankheit" darstellen. Ich möchte einfach nur zu mehr Achtsamkeit aufrufen. Und zu Verständnis.

Warum hat mich diese Aussage eigentlich so getroffen? Könnte sie mir nicht eigentlich egal sein? Immerhin weiß ich ja, wie es tatsächlich ist? Ja, das könnte sie. Aber wir leben in einer zunehmend raueren Gesellschaft, in der Egozentrik und Egoismus ganz weit vorne stehen, in der das geschriebene Wort nach Belieben verdreht oder gar gelöscht wird, Dinge, die getan und gesagt wurden, plötzlich nie geschehen sind oder gesprochen wurden. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir wieder mehr ins Miteinander gehen, zurück zu Mitgefühl und Verständnis. Und vielleicht, ganz vielleicht, hat die Frau ja auch ein Kind zuhause, welches "auffällig" ist und sie hat einfach Angst vor dem, was kommen könnte?

"Ich habe mir eine Schutzmauer gewünscht"

Als mein Kind mitten im Supermarkt einen großen Meltdown hatte, und wir hin und her schaukelnd auf dem Fußboden saßen, habe ich mir Mitgefühl und Verständnis gewünscht, vielleicht sogar eine Schutzmauer. Stattdessen kamen Sprüche, die nicht hilfreich und sehr beleidigend oder verletzend waren, gewaltvolle, gewalttätige Worte. Diese beiden Momente sind tatsächlich prägende Eckpfeiler geworden, die mich dazu veranlasst haben, mit anderen Augen durch die Welt zu gehen. Ich bemühe mich, nicht mehr zu urteilen, zu verurteilen oder Vorurteile zu haben. Ich bemühe mich, achtsamer zu sein. Gelingt es mir immer? Nein. Aber ich lebe es vor, ich zeige es und (Achtung, Vorurteil!) bringe es meinem Kind emphatisch bei. Zumindest hoffe ich das.

© Anne-Doreen Koepp