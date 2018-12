Kinder. Viele von uns haben sie sich sehnlich gewünscht, wollten schon immer eins haben, hatten von Anfang an in ihrem Lebensplan stehen, irgendwann Eltern zu sein. Und dann ist es so weit – und Mütter und Väter müssen feststellen, wie fordernd das Elterndasein wirklich ist. Manchmal überfordernd. Kinder haben niemals Pause und gönnen auch ihren Eltern keine. Sie schreien in Supermärkten und wollen im Bett schlafen, wenn Mama und Papa eigentlich mal wieder Lust auf ihre Zweisamkeit hätten. Außerdem haben sie oft sehr spezifische Ansprüche: Welche Bücher gerade angesagt sind, welche Serien, welche Kleidung, welches Spielzeug – da haben die Eltern meist nichts mitzueden.

Unter dem Hashtag #EhrlicheEltern machen frustrierte Mütter und Väter sich auf Twitter Luft und verraten, was sie an der Kindererziehung am meisten nervt. Dabei kommen ganz unterschiedliche Dinge zu Tage – allen gemeinsam ist aber, dass die Eltern gern wieder mehr eigenständige Menschen und weniger Anhängsel ihrer Sprösslinge wären. Oft sind es auch die aktuellen Präferenzen der Kids, die ihre Eltern in den Wahnsinn treiben: Immer die gleiche Gute-Nacht-Geschichte, jeden Tag Spaghetti. Puh!

Der Großteil der elterlichen Geständnisse liest sich ziemlich amüsant:

Ich hasse es, K1 zum 300. Mal das gleiche Buch vorzulesen und habe schon mal eins für ein paar Wochen versteckt, um es erst mal nicht vorlesen zu müssen.#ehrlicheEltern — Juju (@Wuseljule) December 7, 2018

Ich verstecke Süßigkeiten vor den Kids, weil ich sie nicht teilen will. #ehrlicheEltern — Quattrine (@MrsFMBB) December 7, 2018

Kann die bitte, bitte, bitte endlich Mal wieder was anderes Essen als Nudeln mit Ketchup? Verzweifle langsam.#ehrlicheEltern — WeihnachtsKugel (@FrauKugel) December 7, 2018

Ich hasse Playmobil spielen!#ehrlicheEltern — Juliet Gibb (@mamigration) December 7, 2018

Helena hat gestern 2,5 Stunden Netflix schauen dürfen, weil sie so extrem nölig drauf war und ich total krank bin.#ehrlicheEltern

(Dafür war sie so krass glücklich darüber, dass sie den Rest des Tages JEDEM erzählt hat, wie viel sie gucken durfte 😅) — Nanny Ogg (@Erdbeer_Lila) December 7, 2018

Während die meisten Tweets mit einem Augenzwinkern geschrieben sind – und wohl auch von Kinderlosen bestens nachvollzogen werden können – gehen manche Nachrichten arg ans Herz. Kinder zu haben bedeutet: Den Nachwuchs, den Job und den Haushalt jonglieren, außerdem die Überreste des eigenen Soziallebens. In Ruhe durchatmen? Niemals. Da bleibt nicht nur die Freizeit auf der Strecke, oft auch die romantische Beziehung zum Partner. Vom eigenen Nervenkostüm ganz zu schweigen.

Kinder sind toll, niedlich und witzig – aber eben auch laut, nervig und penetrant:

Manchmal darf mein Sohn fernsehen, weil ich aus Überforderung in der Küche heule und er das nicht mitbekommen soll.#ehrlicheEltern — Annette Walter (@annetteoderso) December 7, 2018

Seitdem die Kinder da sind, nervt mich mein Job nur noch. Ich wäre gerne zusammen mit meiner Frau den ganzen Tag nur für sie da. #ehrlicheEltern — Sebastian Eckhardt (@BastHardt) December 8, 2018

Ich mag keine anderen Kinder, nur mein eigenes! Und mir graut es jetzt schon vor zukünftigen Besucherkindern, die kein Benehmen haben und alles dreckig machen oder einfach überall dran gehen. #ehrlicheltern #ehrlicheEltern — Nudel-Schinken Gratin (@NudelSchinken) December 8, 2018

Ich habe zwei Söhne im Alter von 4 und 7 Jahren und ich wünsche mir nichts mehr als ein langes Wochenende nur mit meinem Mann alleine. Ich traue mich aber nicht meine Eltern zu fragen ob sie die beiden mal für ein paar Tage nehmen dass wir mal unsere Ruhe haben. #ehrlicheEltern — Snigggy (@peho74) December 10, 2018