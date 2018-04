Molly, der Grund, warum du weniger als Thomas bekommst,

ist, weil du ein Mädchen bist

In den meisten Ländern herrscht eine Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern

Das ist wirklich unfair!

Die Gewerkschaft 'Finansforbundet' aus Norwegen will die Menschen aufklären

und somit schon Kindern mit einfachen Mitteln die Lohnschere erklären

Ich dachte, ihr könntet die blauen Kugeln in eine Vase legen

und die pinken in eine andere.

Okay.

Jetzt bekommt ihr eure Belohnung.

Wir waren gleich gut. Wir sollten gleich viel bekommen.

Die Kinder wissen: Geteilte Freude ist doppelte Freude

So, ich denke jetzt ist es gleich viel.

Nein.

Jetzt haben wir gleich viel.

Jetzt haben wir gleich viel