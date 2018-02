Schulz, Müller, Schmidt: Einige deutsche Namen hört man an jeder Ecke. Wir stellen Ihnen die Top 10 der häufigsten Nachnamen vor.

Ist Ihrer auch dabei?

10. Hoffmann Um die Bedeutung des Namens rauszufinden, reicht ein Blick in die Vergangenheit. Denn früher war der Hoffmann oder aber auch Hofmann ein Pächter eines Gehöfts.

9. Schulz Im Mittelalter war der Schultheißer der Beruf, der die Mitglieder in einer Gemeinde zur Leistung von Abgaben anhalten sollte. Daraus entwickelte sich der Name Schulz.

8. Becker Wie man sich schon denken kann, steht dieser Name für den Frühaufsteher, der leckere Brötchen backt. Nur eben ohne „ä“.

7. Wagner Dieser Nachname führt auf den Wagenmacher zurück, der heute allerdings zu den aussterbenden Berufen gehört.

6. Meyer Meyer, Maier und Mayer. Hätten sie sich auf eine Schreibweise geeinigt, würde es für Platz 3 reichen. Der Name steht für den „Oberbauer“, der früher die Güter führte und dem Grundherrn half.

5. Weber Der Weber stellte aus Garnen verschiedene Gewebe - zum Beispiel Stoffe - her. Auch heute ist der Weber noch ein anerkannter Ausbildungsberuf.

4. Fischer Wie viele andere Namen dieser Liste ist der Name Programm und geht auf den Beruf des Fischers zurück.

3. Schneider Auch dieser Name ist mit dem gleichnamigen Beruf in Verbindung zu bringen. Doch er steht auch für den sogenannten „Röder“, der Sträucher und Bäume rodet.

2. Schmidt Silber geht an Schmidt! Wie auch schon bei Meyer gibt es viele verschiedene Schreibweisen. Hätten sich die Schmidts, Schmitts und Schmids zusammengetan, hätte es für Platz 1 gereicht.

1. Müller Rund 700.000 Deutsche heißen Müller. Der Grund, warum es so viele sind: Zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert war in fast jedem Dorf eine Mühle mit einem Leiter zu finden – der Müller.