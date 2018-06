Am Montag kam es bei den Pariser Verkehrsbetrieben auf der Linie A zu Verspätungen. Das passiert schon mal, allerdings meist aus unschönen Gründen: technische Probleme oder andere unerfreuliche Zwischenfälle. Am Montag jedoch, gab es einen anderen Grund: "Wegen der unerwarteten Geburt eines Babys in einem Zug am Bahnhof Auber" waren die Fahrten zwischen den S-Bahnhöfen Charles de Gaulle und Étoile sowie zwischen Charles de Gaulle und Nation unterbrochen worden, wie die Verkehrsbetriebe RATP über Twitter mitteilten.

Der Schwangeren hatten laut "Le Parisien" zuerst noch zwei Mitreisende bei der Entbindung geholfen, die parallel die Feuerwehr riefen. Drei Rettungskräfte verhalfen dem Baby schließlich zur Geburt. Es ist ein Junge. Mutter und Kind wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht, beiden geht es gut.

Ein feines Geburtsgeschenk

Was den kleinen Kerl später einmal wirklich freuen dürfte, ist das großzügige Geburtsgeschenk, das er von den Verkehrbetrieben erhalten hat: Bis zu seinem 25. Lebensjahr darf er im gesamten französischen Streckennetz kostenlos Bahn fahren. Auch hierzu twitterte die Bahn, inklusive Baby-Gif.

La ligne A est heureuse de vous annoncer que le 👶 qui vient de naître bénéficiera de la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau #RATP jusqu'à ses 25 ans. #RERA #Cestungarçon pic.twitter.com/aW6mSEO2Bi — RER A (@RER_A) June 18, 2018

Knapp 10.000 Likes hat die Nachricht bisher kassiert und mehr als 300 Kommentare. Während sich manche mokierten, dass dieses Geschenk ja ohnehin von den Steuerzahlern getragen würde, entwickelten andere Vorschläge, wo ein noch viel besserer Geburtsort gewesen wäre. Etwa: "Ich wäre gern in einer Bank geboren worden!" und die prompte Reaktion "Oder unter einem großen Supermarkt-Schild! Ich weiß! Das ist weniger glamourös, aber dafür das Essen ein Leben lang kostenlos."

Ou dans une grande enseigne de supermarché! Je sais! C’est moins glamour mais les courses gratis à vie.... 😍 — Yonah 👩🏻‍💻 (@YonahJournalist) June 18, 2018

Manche warnten aber auch die Verkehrsbetriebe, dass ihr Geschenk schwangere Nachahmer finden könnte: "Vorsicht @RER_A, mit solchen Ankündigungen werden in Zukunft Mütter die letzten Tage ihrer Schwangerschaft in euren Zügen verbringen."

Sollten wir bald von einem neuen Trend hören, wissen wir, woher er rührt.