Dieses sechsjährige kleine Mädchen heißt Loren Patterson. Das Video, das die Mutter von Loren und ihrem Chor dreht, macht gerade die Runde im Netz. Die Szene spielt sich in einer Kirche in den vereinigten Staaten ab. Loren tanzt was das Zeug hält, ohne sich im Geringsten um die anderen zu kümmern und auch dass ihre Eltern zuschauen, scheint sie nicht zu stören. Das Video ist in den sozialen Netzwerken schon mehr als 36 Millionen mal angeklickt worden. Ganz offensichtlich hat die kleine Loren Musik im Blut.