Was für ein Bauch! In dieser Babykugel hätten glatt drei Geschwister Platz. Und genauso ist es auch - die Frau erwartet Drillinge. Die Norwegerin hat mit ihrem dänischen Ehemann schon einen zweijährigen Sohn. Sie leben gemeinsam in Kopenhagen. Erst im Juni haben die beiden geheiratet - da war schon klar, dass sie Drillinge bekommen werden: Zwei Mädchen und einen Jungen. Den Fortschritt der Schwangerschaft teilt die Mutter per Instagram. Die spektakulären Fotos und Videos haben sich im Internet viral verbreitet - mehr als 120.000 User folgen den 'triplets_of_copenhagen', so der Name des Instagram-Kontos. Mitte September sind die Drillinge auf die Welt gekommen. Iben, Agnes, Filip und die Mutter sind wohlauf.