Als Caspar mir mit 11 Jahren eröffnete, dass er das erste Praktikum seines Lebens im Fischladen absolvieren würde, fand ich das nur konsequent.

Fische gehören neben Fortnite und dem Wiederaufstieg des Hamburger Sportvereins in die erste Bundesliga zu den wenigen Dingen, die ihn wirklich beschäftigen. Sein erstes Wort – lange vor Mama und Papa – war "Fisch", seine Fischereiprüfung bestand er pünktlich zum 14. Geburtstag fehlerfrei – gemessen an seiner generellen Lernbereitschaft ein Wunder. Übrigens genau wie sein Cousin Max, was auf eine familiär bedingte Fisch-Faszination von großväterlicher Seite schließen lässt.

Anders als andere Tierliebhaber, welche Tiere, die sie lieben, nicht essen, erfreuen sich Caspar und sein Cousin durchaus an einer gut gegrillten Seezunge auf dem Teller. Seit Jahren gehen ganze Urlaubstage mit dem Keschern kleiner Fische drauf, mit Schnorcheln zwischen Wolfsbarschen und Rotbrassen. Abends lässt Caspar seine Trophäen wieder frei. Töten sei nicht so sein Ding.

Von Männern die fischen und jagen

Ab dem 16. Lebensjahr könne sich das rapide ändern, sagt meine Schwester. Da kommen testosterongetränkte, junge Männer schonmal mit frisch geangelten Bachforellen nach Hause. Mein Neffe legt regelmässig meterlange Blutspuren vom Kopfsteinpflaster der Hofeinfahrt bis zum Kühlschrank, wo das tote Tier dekorativ neben dem Kartoffelsalat gelagert wird, ehe der Junge es eigenhändig zum Abendessen verarbeitet. So kommt die Familie ab und an in den Genuss dieses archaischen Gefühls aus den Wurzeln der Menschheit – von Männern, die fischen und jagen.

Für das zweite Schülerpraktikum in der Siebten wählte Caspar dann die Eisdiele. Das Paradies auf Erden, klar: das tägliche Befüllen von rund 100 Waffelhörnchen bei Luigi und nebenbei eine vergleichbare Gratis-Befüllung des eigenen Magens. Auch wenn ein menschlicher Organismus die tägliche Zufuhr von rund 10.000 Kalorien in Form von Glucosesirup, Zucker, Schlagsahne und Farbstoffen höchstens eine Woche lang verkraften kann. Am Ende begreift der Praktikant, dass ein Erdbeereis nur zu 8 Prozent aus Erdbeeren besteht, ansonsten aus tonnenweise weissem Zucker und Fremdwörtern: "Keine Ahnung was Emulgatoren, Maltodextrin, Natriumalginat oder Phosphatide genau sind. Aber giftig können sie nicht sein, sonst wäre ich ja schon tot!" sagt Caspar, logisch.

Seine Zukunft als Eismann ist noch nicht ganz vom Tisch, auch wenn er lieber "irgendwie als Chef zu Langnese" will. Kleine Einzelhändler hätten "echt zu viel Arbeit."

Während noch vor zwei Jahren Schüler seiner Klasse ihre Kinderfantasien im "Bonscheladen" oder der Süßwarenabteilung des Alsterhauses auslebten, ist jetzt in der Neunten erstmals Ernsthaftigkeit gefragt. Das berufsbildende Praktikum soll sich auf die spätere Berufswahl beziehen.

Die anderen wollen fürs Schülerpraktikum zu Airbus, ins DESY oder zur DPA …

Die meisten Jungs in Caspars Klasse haben inzwischen einen Ehrgeiz entwickelt, der als Pflänzchen ihrer eigenen Identität langsam aber sicher hervorsprießt. Sie wollen später Lebensretter bei "Ärzte ohne Grenzen" werden, Top-Ingenieure oder gefeierte Poetry-Slammer. Ein Schulfreund Caspars begründet die Wahl seines Berufs-Praktikums bei "Airbus" so: Airbus habe die umfangreichste Verkehrsflugzeugflotte, sei Marktführer bei Kampfflugzeugen und Militärhubschraubern. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Raum- und Luftfahrt-Unternehmen einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. Und er, Caspars Nebensitzer, sei vor allem an der Fertigung von Rumpfstruktur und Klimasystemen interessiert...

Ein anderer Klassenkamerad seit dem Kindergarten hat sich bei der DESY (dem Deutschen Eletronen-Synchroton Forschungszentrum) beworben, weil er sich explizit für Teilchenbeschleuniger und die Forschung mit Photonen interessiert, was er auch als wesentlichen, späteren Berufsweg sieht.

Ein Dritter macht ein Praktikum bei der DPA, weil er wissen will, wie Nachrichten in die Medien kommen. Was Caspar total unnötig findet: "Im Schlafanzug vom Sofa aus. Seh ich ja bei Dir, Mama!" Die oben genannten Schüler hatten übrigens alle mit Hilfe ihrer Eltern ihre Bewerbungen geschrieben und mit etwas Vitamin B dann auch ihre Praktika ergattert.

… mein Sohn will an den Pizzaofen!

Caspar wollte keinerlei Unterstützung beim Bewerbungsschreiben. Denn dort wo er hinwollte, käme er am besten mit eigenen Worten hin. Die meisten sprechen dort eh kein Deutsch und davon mal abgesehen, können die einen nicht leiden, wenn man so aufgeblasene, deutsche Sätze schreibt (wie ich), die ein normaler Italiener eh nicht versteht: Caspars Begründung im Bewerbungsschreiben warum er dort arbeiten will: "Pizza ist mein absolutes Lieblingsessen. Deswegen habe ich unheimliche Lust, in Ihrer Pizzeria zu arbeiten!"

Er wurde angenommen. Ab Januar arbeitet mein Sohn drei Wochen lang in einer Ottenser Osteria und hofft auf großzügigen Tipp für allerhand Fortnite-Skills.

Also: Fischladen, Eisdiele, Pizzeria.Betrachtet man die Reihenfolge bisheriger Arbeitsplätze meines Sohnes, zeigt sich eine konsequente Zuwendung zu essbaren Genussmitteln. Andererseits: Wenn das so weitergeht mit der Fixiertheit auf die leckeren, sinnlichen Freuden des Lebens, macht er sein nächstes Praktikum in einer Cocktailkneipe, dicht gefolgt von einer Stangentanzbar. Später können wir Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass er an einem Etablissement auf St. Pauli beteiligt sein wird, wo allerhand Genussmittel auch jenseits der Legalität vertrieben werden. Oder?

Also ich weiss jetzt nicht genau, ob mein Sohn wirklich Wirt, Kellner oder Pizzabäcker werden will und wo das alles sonst noch hinführt, seine Arbeit in der Kneipe. Aber Dünkelhaftigkeit mal beiseite.

Ob er nach der tausendsten Pizza auch noch glücklich wäre?

Ich gehöre nicht zu den Müttern, die später sagen wollen: "Also mein Sohn ist Arzt!". Ich habe mich schon immer über Menschen gewundert, die andere Menschen mit Titeln oder Berufen vorstellten, Motto: "Darf ich vorstellen, der Herr Rechtsanwalt XY" – als würde das etwas über die Qualität eines Menschen verraten. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass mein Sohn die tausendste, in den Ofen geschobene Margherita, wenn er sie formt, belegt, serviert oder auch nur ißt, immer noch glücklich machen wird.

Ich war auch stolz auf ihn, als er mit elf wie Verleihnix mit grüner Schürze und oranger Mütze im Fischladen Rotbarschfilets verkaufte. Weil das so süß war. Das Töten sei aber nicht so sein Ding, erzählte er, er war froh, dass die im Morgengrauen erstandene Ware auf dem Hamburger Fischmarkt schon tot war, ehe sie verladen wurde. Als ich am Abend die Klamotten des Miniatur-Fischverkäufers in den Wäschepuff füllte, dachte ich an meinen allerersten Fischmarktbesuch. Den Duft von Räucheraal bei "Aalkai" zum Frühschoppen mit Livemusik und wie verdammt übel es mir davon immer noch wird. Bitte, bitte lieber Gott, dachte ich kurz vor dem Einschlafen, mach dass er nicht Fischhändler wird! Seitdem bete ich nach jedem Berufspraktikum.