Diese Leckereien warten an der Küste der Feinschmecker

Bekanntlich sind unsere französischen Nachbarn – nicht nur – beim Essen wahre Genießer. Dies spüren Familienurlauber an vielen Orten. Ob in feinen Sterne-Restaurants, auf Wochenmärkten oder an der üppig ausgestatteten Käsetheke im Supermarkt: Das kulinarische Angebot ist hier so riesig wie der kindliche Appetit nach einem langen Strandtag am Atlantik. Genussvolles Essen ist in Frankreich ein wichtiger Teil der Kultur und der Identität.

Austern aus Arcachon, Muscheln aus Mont Saint-Michel, Schokolade aus Bayonne oder Wein aus dem Médoc: Viele Westküsten(nahe)-Orte haben ihre eigenen Spezialitäten – gerade in ländlichen Regionen. Das Nido-Spezial stellt auch "Fischen zu Fuß" vor, die heiße Leidenschaft vieler Gourmets in der Bretagne.