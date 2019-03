Das kann doch alles kein Zufall sein! Ab Mitte März sind Asterix und Obelix endlich mal wieder im Kino zu sehen – und in dem Film geht es darum, das Rezept des Zaubertranks an niemanden zu verraten, der nicht in Miraculix' Sinne wäre. Und dann das! Ganz knapp vorher erscheint ein Kochbuch, dass dieses Geheimnis an seine Leser weitergibt. Wie ist das möglich? Hat jemand in dem gallischen Dorf nicht aufgepasst? Nein, die Erklärung ist ganz einfach: das Kochbuch ist inoffiziell. Das heißt, der Druide hat die Zutaten für den Zaubertrank nicht per Handschlag oder Unterschrift bestätigt. Das soll uns jedoch nicht davon abhalten, die drei Rezepte, die wir bekommen haben, einfach auszuprobieren. Ob der Zaubertrank dann seine Wirkung zeigt, werden wir ja sehen.

Wir haben Glück gehabt, denn bei den drei Rezepten ist für jeden was dabei:

"Gekochtes Wildschwein in Pfefferminzsauce" – wohl eher für die Erwachsenen

Fullscreen

Zutaten für 4 Personen

500 g Wildschweinkeule (ohne Knochen)

Salz

Pfeffer

5 EL Speiseöl

1 Zwiebel

1 Bund Suppengrün

1 Lorbeerblatt

3 Gewürznelken

3 Wacholderbeeren

400 ml Wild- oder Kalbsfond

Für die Sauce:

1 Bund frische Minze

2 EL brauner Zucker

50 ml Wasser

2 EL Weißweinessig

1 Prise Salz

Fullscreen

1. Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Fleisch mit Salz und Pfeffer einreiben. In einem Bräter 5 EL Speiseöl erhitzen und das Fleisch rundherum anbraten. Zwiebel schälen und grob würfeln, Suppengrün klein schneiden, zum Fleisch geben und 5 Minuten anrösten.

3. Lorbeerblatt, Gewürznelken, Wacholderbeeren rundherum verteilen. Fond zugießen, Deckel auf den Bräter setzen und 70 Minuten im Ofen schmoren lassen.

4. Für die Sauce Minze waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Zucker mit Wasser und Essig aufkochen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Minze zugeben und verrühren. Mit Salz würzen und mindestens 1 Stunde kühl stellen.

5. Braten aufschneiden und mit der Minzsauce servieren. Dazu passen Grilltomaten, Kartofelpüree oder Kartoffelkroketten.

Als Nächstes gibt es – man soll ja auch an die Vierbeiner denken – (nicht nur) was für den Hund:

"Kekse für Mensch und Hund"

Fullscreen

Zutaten für 24 Stück

220 g Mehl

90 g Haferflocken

2 Eier

220 ml Milch

2 EL Agavendicksaft

1 TL Gemüsebrühe

(ohne Zucker)

1. Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

2. Alle Zutaten miteinander vermengen und zu einem Teig kneten. Aus dem Teig kleine Häufchen formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.

3. Im Backofen 15 Minuten goldbraun backen. Vollständig abkühlen lassen.

Und nun zum absoluten Höhepunkt:

"Dein persönlicher Zaubertrank"

Fullscreen

Zutaten für 2 Personen

250 g frische oder TK-Himbeeren

125 ml Buttermilch

20 g Gojibeeren

2 TL Honig

5 Eiswürfel

Himbeeren waschen, gut abtropfen lassen und in den Mixer geben. Zusammen mit Buttermilch, Gojibeeren und Honig auf höchster Stufe 30 Sekunden pürieren. Eiswürfel zugeben und nochmals kurz mixen.

(Die meisten Inhaltsstoffe des berühmten Zaubertranks von Miraculix, dem Druiden des kleinen gallischen Dorfes, werden wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Aber dieser hier ist schon mal ein guter Anfang!)