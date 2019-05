Worum geht’s?

Kun ist gerade vier, als er nur noch Nummer zwei ist – er hat jetzt nämlich eine kleine Schwester. Seine Eltern nennen sie Mirai, das bedeutet Zukunft. "Ist sie nicht süß?" Kun findet das Baby komisch. Und nervig: Alles dreht sich um Mirai, dabei kann man nicht mal mit ihr spielen. Mama geht bald wieder zur Arbeit. Papa bleibt zu Hause, ist aber immer müde. Langweilig! Als Kun sich wütend in den Garten verzieht, geschieht das Wunder: Plötzlich steht er in einem Bilderbuch-Park und trifft einen mysteriösen Kerl, der einiges über Vernachlässigung und Eifersucht zu sagen hat. Es bleibt nicht die einzige seltsame Begegnung: Bei jedem Tobsuchtsanfall wird Kun in eine fremde und doch vertraute Welt katapultiert.

Und?

Eine zauberhafte Zeitreise durch die Generationen: In seinem oscarnominierten Familienmärchen hebt der japanische Filmemacher Mamoru Hosoda die Grenzen zwischen Realität und Fantasie auf. So trifft Kun seine Mutter als Kind – und seine Schwester Mirai als Teenager. Jeder dieser fabelhaften Ausflüge lehrt ihn die anderen besser zu verstehen, und dass nichts bleibt, wie es ist. Im Mix aus klassischem Zeichentrick und subtiler Computeranimation entstehen wunderschöne Bilder, etwa wenn sich Pfützen in Ströme voller Fische verwandeln. Wie der Kleine im Kampf um Aufmerksamkeit seine Eltern terrorisiert, ist dagegen absolut realistisch (und herzig) beobachtet: Mamoru Hosada hat selbst drei Kinder.

Für?

Jeden, der seine Geschwister schon mal weggewünscht hat. Und Einzelkinder, die sich gelegentlich fragen, ob es mit mehreren schöner wäre.

Regie: Mamoru Hosoda, ab 28.5 im Kino





